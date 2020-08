Manchetes, no Dia do Astrólogo: - “Comércio espera vender até 70% do volume normal” - Extra: “Vacina contra o covid-19 será liberada em Janeiro” - “Taxa de juros cai para 2%, o menor nível da história”

Quinta 06/08/20 - 9h27

Manchetes dos jornais nesta quinta-feira, Dia do Astrólogo:



Folha de São Paulo: “Não dá para estender o auxílio ainda mais, afirma Bolsonaro”



O Estado de São Paulo: “Em 4 meses, Covid mata 10 mil pessoas na cidade de SP”



O Globo: “Investigação do MP enfraquece alegações de Flávio Bolsonaro”



Agora São Paulo: “Veja se precisa da prova de vida para manter benefício”



Correio Brasiliense (Brasília): “Médico é o 1º a testar vacina da covid no DF”



O Tempo (BH): “Comércio espera vender até 70% do volume normal”



Extra: “Vacina contra o covid-19 será liberada em Janeiro”



Correio do povo: “Taxa de juros cai para 2%, o menor nível da história”