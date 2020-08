Ministro diz que há "indicativo de queda na curva de óbito" do coronavírus, no Brasil

Sexta 07/08/20 - 5h26

Os dados do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, com o número de mortes diárias, deixaram de sair na pagina oficial nos últimos 2 dias. Mas, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que há um "indicativo de queda na curva de óbito".

Afirmou que o governo dialoga com gestores de Estados e municípios para manter ativa, mesmo após a pandemia, a estrutura criada para o combate à covid-19, como 11 mil leitos de UTI e 8.000 respiradores.