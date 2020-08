Uma nova morte e 141 novos casos de coronavírus confirmados em M. Claros

Sexta 07/08/20 - 18h26

Prefeitura Montes Claros:

"O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 141 novos casos foram confirmados, nesta sexta-feira (07/08), aumentando para 2.459 o número de casos confirmados no município.

83 mulheres e 58 homens com idades entre 6 a 89 anos. Todos com estado de saúde estável, em isolamento domiciliar e acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.

Mais um óbito foi confirmado aumentando para 38 o número de óbitos na cidade. Um homem de 87 anos, cardiopata, internado dia 31/07 e evoluí para óbito nesta sexta (07)."