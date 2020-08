Presidente do STF é novamente internado, desta vez com pneumonia

Segunda 10/08/20 - 6h14

Pela segunda vez em menos de 1 mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi internado, ontem, desta vez com pneumonite alérgica.

ESTÁVEL

Toffoli deu entrada "com um quadro respiratório estável" e "após o início de medidas terapêuticas, ele apresenta melhora do quadro e permanece internado" - informou o hospital

NEGATIVO

Ele testou negativo para Covid-19. "A princípio, não ficará de licença médica e continuará despachando", informo o STF.

QUEDA

Em 19 de julho, o ministro ficou em observação em São Paulo, após sofrer um corte na cabeça ao cair em casa.