Secretário nega que pandemia esteja cedendo em Minas, mas descarta lockdown, neste momento

Segunda 10/08/20

Com 60 mortes e 1.148 novos casos de coronavírus em Minas, nas últimas 24h, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, negou que haja previsão de lockdown no Estado, isto é, um novo período de quarentena com regras mais rígidas.

“Não há previsão de lockdown. A secretaria de Saúde e o governo se prepararam desde o começo. Mencionamos o que fizemos no planejamento e temos tudo isso bem monitorado em relação ao que se refere à pandemia, mas não tem indicativo de lockdown a nenhuma região de Minas Gerais”.

Mas, negou que a pandemia esteja cedendo

“O vírus está circulando, já vimos em vários países do mundo novas ondas. Eu entenderia então que, no contexto da transmissão do vírus, no contexto do distanciamento adequado e no contexto da atuação do Estado, nós estamos conseguindo manter essa pandemia estável, mas não que ela esteja cedendo”, afirmou.