Rio vai demarcar trecho na praia aos banhistas por aplicativo; regra sairá nesta semana

Terça 11/08/20 - 7h36

10 dias após liberar o banho de mar, mantendo proibida a ocupação das areias, o prefeito Marcelo Crivella promete novidades para os banhistas cariocas nos próximos dias.

APLICATIVO

A liberação de permanência na área, ainda sem data, vai acontecer por meio de demarcação da areia e reserva via aplicativo de celular.

NESTA

Os detalhes do escalonamento de uso da areia ainda serão divulgados, nesta semana.

ORGANIZAR

"As pessoas vão poder ocupar essas demarcações pelo horário que chegarem e também reservando no aplicativo. A ideia é que assim a gente consiga organizar melhor o que hoje não está bom", anunciou o prefeito.