M. Claros vê partir de madrugada a sua grande dama, que veio do Pará e foi inigualável nos últimos 70 anos. Morreu Aranisa Gama

Terça 11/08/20 - 8h55

M. Claros perdeu nesta madrugada uma de suas grandes damas nos últimos 70 anos. Morreu Aranisa Gama, que embora tenha nascido na Ilha do Marajó, no Pará, veio para M. Claros aos 20 anos.

INSEPARÁVEL

Veio, em 1950, morar na casa de Zezé Colares, de quem se tornou amiga inseparável na juventude, na idade madura e nos anos conclusivos. A vida e a despedida das duas andaram lado a lado.

SERENAMENTE

Zezé morreu dia 2 de março, num quadro de Alzheimer. Aranisa, ou Arana como também era chamada, partiu com o mesmo quadro, agravado pelo diagnóstico recente de coronavírus. Arana morreu em casa, serenamente, como viveu.

A PRIMEIRA

Foi ela quem trouxe para as mulheres montes-clarenses a última moda dos grandes centros, ao abrir a primeira boutique da cidade, que funcionava em casa. Tinha vocabulário esplêndido e era mestra nas etiquetas sociais e nas regra de viver.

TUDO

Conhecia a história de M. Claros como poucos, e acompanhou de perto tudo que se passou aqui nos últimos 70 anos, com notável discrição.



No entanto, com tantos méritos, jamais foi lembrada pelos políticos para receber o reconhecimento formal de cidadã montes-clarense, o que não lhe faltou em todos os momentos da vida

TIA

Amou Montes Claros como poucos dos seus filhos aqui nascidos. É tia dos descendentes colaterais de um dos prefeitos históricos da cidade, o Dr. Santos, que na verdade era "o doutor santo", por suas qualidades altruísticas.