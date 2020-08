S. Paulo anuncia 15 milhões de vacinas chinesas em dezembro

Quarta 12/08/20 - 4h50

O Estado de S. Paulo terá 15 milhões de vacinas contra o coronavírus em dezembro - anunciou o O governador Doria.

CHINESA

A vacina será a Coronavac, desenvolvida pela indústria chinesa Sinovac, em conjunto com o Instituto Butantan, e que está na terceira e última fase de testes.

DEZEMBRO

"A partir de dezembro ficam prontas e haverá o primeiro lote já em dezembro, desde que tenhamos todas as etapas de testagem superadas, e com sucesso", anunciou.

DOBRAR

O Instituto Butantan trabalha para dobrar a capacidade de produção.