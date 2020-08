Vacina americana não deve sair antes de novembro. Há preocupação com as crianças, que "estão sendo infectadas com alguma frequência"

Sábado 15/08/20 - 10h33

A empresa de biotecnologia Moderna, na Universidade Emory, disse que o ensaio da principal vacina em desenvolvimento nos Estados Unidos não deve produzir resultados antes do dia da eleição americana, marcada para novembro.

IMPROVÁVEL

“Nesse momento, na melhor das hipóteses, parece muito improvável que tenhamos qualquer resultado antes do final de novembro ou dezembro, na minha opinião. Muito depende de quanto a covid-19 está circulando na comunidade no momento em que o estudo está em andamento ”, disse porta-voz da empresa.

PRIMEIRA

A Moderna é a primeira empresa a iniciar a terceira fase de testes clínicos de uma vacina contra o coronavírus nos Estados Unidos.

ESTUDOS

Estudos para dosagem em crianças seriam necessários para determinar se seria segura para essa faixa etária:

“Seria bom poder começar esses estudos em breve, para que possamos ajudar a proteger as crianças da Covid-19, pois é bastante claro que elas estão sendo infectadas com alguma frequência, além de sofrerem risco de vida e fatalidades relacionados à doença e à síndrome inflamatória que ocorre depois”.