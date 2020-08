Fundação diz que em 150 dias pode produzir o soro de cavalo 50 vezes mais potente contra o coronavírus

Domingo 16/08/20 - 7h59

- Na próxima semana, devemos formalizar a solicitação para a Anvisa e para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa para realizar o estudo clínico [com pessoas]. Estudo será feito em duas fases para ter segurança e eficácia no tratamento. Se tiver sucesso, esse estudo clínico deve durar entre um e dois meses. Então, estamos falando de três a quatro meses [para o soro ficar disponível à população].

COORDENADOR

Foi o que revelou Jerson Lima, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho e coordenador do projeto de desenvolver soro contra o coronavírus, a partir do plasma de cavalos.

CINCO

O soro pode ficar pronto em 5 meses: "Gosto de comparar principalmente ao soro antirrábico, um vírus extremamente letal, mas que o soro é 100% eficiente em frear a progressão da doença", completou.

CINQUENTA

200 a 300 cavalos conseguirão produzir até 100 mil doses do soro anti-Covid, que apresenta anticorpos neutralizantes até 50 vezes mais potentes do que os presentes nos plasmas de pessoas recuperadas da Covid-19.