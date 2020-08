Mais 4 milhões de pessoas vão receber os 600 reais do Auxílio Emergencial nesta segunda

Segunda 17/08/20 - 6h19

O Auxílio Emergencial será pago nesta segunda-feira a 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro.

SUSPENSO

Do total, fazem parte 97 mil beneficiários do grupo de novos aprovados (6º lote) ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso

INICIALMENTE

Os 600 reais serão creditados em conta poupança social digital da Caixa. A conta pode ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

SETEMBRO

Saques e transferências serão liberados em 5 de setembro.

DEZOITO

Beneficiários do Bolsa Família vão receber a quinta e última parcela a partir de 18 de agosto.