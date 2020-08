Funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Terça 18/08/20 - 6h25

Funcionários dos Correios decidiram entrar em grevedesde as 22 horas de ontem, por tempo indeterminado.

Em nota, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares disse ter sido surpreendida com a revogação, a partir de 1º de agosto, do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021.

Diz que 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras.