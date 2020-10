Temperatura em M. Claros voltará aos 36 graus até sexta, caindo para 32 sábado, com a chegada de chuvas que devem se estender por toda a próxima semana. É o que diz a meteorologia

Terça 13/10/20 - 15h06

Faz 32 graus agora, 15h06, nos estúdios da Rádio Montes Claros 98 FM, na Vila do Radio, Alto dos Morrinhos, com ventos de 10 Km/h e umidade do ar em 40%.

SUBINDO

A terça-feira veio nublada, às vezes com algum sol, e a meteorologia vê a temperatura subindo pelos próximos 3 dias: 34 graus quarta, 36, quinta e sexta; e 32 graus, sábado.

NOITES

Até lá as noites terão mínimas entre 21 e 22 graus.

RONDANDO

Sábado deverá ser de chuva em M. Claros. Chuva que, pela previsão de hoje, deve se estender por toda a semana que vem, com temperaturas máximas rondando os 30 graus.