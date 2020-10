Manchetes, no Dia da Pecuária: “Limite de 40 pontos na CNH começa a valer em 6 meses” - “De 14 setores da economia, só 4 se recuperaram de perdas” - ”Maioria do STF decidiu de outra forma sobre soltura de presos”

Quarta 14/10/20 - 9h27

Manchetes dos jornais nesta quarta-feira, Dia Nacional da Pecuária:

Folha de São Paulo: “Elite do ministério de Guedes acumula cargo e infla salário”

O Estado de São Paulo: “De 14 setores da economia, só 4 se recuperaram de perdas”

O Globo: ”Maioria do STF decidiu de outra forma sobre soltura de presos”

Agora São Paulo: “Limite de 40 pontos na CNH começa a valer em 6 meses”

Correio Brasiliense (Brasília):”Processo para privatizar a CEB dá mais um passo”

O Tempo (BH): “Golpe expõe fragilidades no saque emergencial do FGTS”