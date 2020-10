STF retoma hoje a votação do que está decidido: a recaptura do traficante solto e mandado prender, no mesmo dia

Quinta 15/10/20 - 6h39

O plenário do STF já atingiu maioria para confirmar ordem do ministro Luiz Fux, seu presidente, que determinou a recaptura do traficante André do Rap, solto por outra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.

HOJE

O julgamento de ontem foi interrompido e será retomado hoje, com o voto da ministra Cármen Lúcia.

DEBOCHOU

O presidente Fux disse que a soltura "compromete a ordem e a segurança públicas" e que André do Rap debochou da Justiça.

PLANOS

Apurações obtidas pela polícia confirmaram que o traficante vinha desenvolvendo planos de fugir, há muito tempo