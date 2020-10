Manchetes, no Dia do Professor e Dia Mundial de Lavar as Mãos: ”Compra da casa própria terá juro de 6,25% ao ano” - “82% dos municípios não veem condições de retomar as aulas” - ”Maioria do STF vota para manter prisão de traficante”

Quinta 15/10/20 - 10h34

Manchetes dos jornais nesta quinta-feira, Dia do Professor, Dia Mundial de Lavar as mãos e Dia de Santa Teresa d`Ávila:

Folha de São Paulo: “STF tem maioria para manter ordem de prisão de traficante”

O Estado de São Paulo: “82% dos municípios não veem condições de retomar as aulas”

O Globo: ”Maioria do STF vota para manter prisão de traficante”

Agora São Paulo: “Tire suas dúvidas sobre a nova pontuação da CNH”

Correio Brasiliense (Brasília):”Compra da casa própria terá juro de 6,25% ao ano”

O Tempo (BH): “Dívida bruta brasileira será maior que o PIB deste ano”