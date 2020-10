Máxima de 35 graus, verificada agora em M. Claros, deve se repetir ainda amanhã, até que "pancada de chuva", sábado, faça a temperatura estacionar nos 30 graus

Quinta 15/10/20 - 15h23

Agora, 15h23m, faz 35 graus em Montes Claros, com tempo ensolarado, ainda que com nuvens.

AMANHÃ

Deve ser a mesma temperatura que se repetirá amanhã, neste horário, antes que uma chuva - prevista pela meteorologia, para sábado - faça a temperatura recuar para 30 graus.

TRINTA

Depois dessa "pancada de chuva", e até o sábado 24, a temperatura máxima prevista para M. Claros (sempre pela previsão de hoje) deverá ficar na faixa dos 30 graus, com mínimas ao redor de 20 graus.

UMIDADE

Neste momento, a umidade do ar está em 25%, com poucos ventos - 6 km/h

PANCADAS

Os vários institutos de pesquisa admitem "pancadas de chuva" em M. Claros, a partir de sábado e por toda a próxima semana.