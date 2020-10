Sexta 16/10/20 - 6h12

Dados do Ministério da Saúde:

- O Brasil teve ontem 28.523 novos casos de covid-19.

- Foram 713 mortes.

- São 152.460 óbitos e 5.169.386 casos desde a primeira notificação, no final de fevereiro.

- 4.599.446 pessoas se curaram e 417.480 casos estão em acompanhamento.

- A taxa de letalidade no Brasil segue em 3%.