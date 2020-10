Manchetes, no Dia do Pão: “Senador flagrado com dinheiro na cueca é afastado” – “STF suspende senador que escondeu dinheiro na cueca” - “Barroso afasta senador pego com dinheiro dentro da cueca”

Sexta 16/10/20 - 8h38

Manchetes dos jornais nesta sexta-feira, Dia do Anestesista, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial do Pão e Dia da Ciência e da Tecnologia:

Folha de São Paulo: “Barroso afasta senador pego com dinheiro dentro da cueca”

O Estado de São Paulo: “Vencimento de dívida no início de 2021 põe governo em alerta”

O Globo: ”STF suspende senador que escondeu dinheiro na cueca”

Agora São Paulo: “INSS suspende prova de vida anual até o final de outubro”

Correio Brasiliense (Brasília):”Compra da casa própria terá juro de 6,25% ao ano”

O Tempo (BH): “Senador flagrado com dinheiro na cueca é afastado”