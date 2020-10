"Pancadas de chuva" seguem na previsão para M. Claros, neste sábado e por quase toda a semana que vem. 35 graus de hoje devem recuar para 32, amanhã

Sexta 16/10/20 - 9h02

Já é de 28 graus, em manhã de céu azul e sol intenso, a temperatura agora - 9h02m - nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

RECUOU

Ontem à tarde, a meteorologia chegou a ver alguma chuva em M. Claros, na tarde desta sexta-feira, mas a possibilidade não se sustentou na previsão de hoje.

PANCADAS

"Pancadas de chuva" seguem na previsão para este sábado e por quase toda a semana que vem, notadamente à tarde/noite.

SÁBADO

A temperatura máxima, que hoje deve ficar na faixa dos 35/36 graus, deverá recuar neste sábado para 32 e permanecer rondando os 30 graus, nos próximos dias.

UMIDADE

A mínima, que esteve hoje em 21, deverá seguir no mesmo patamar, com umidade do ar descendo aos 21% hoje, com ventos de 14 km/h.