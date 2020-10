7ª parcela do Auxílio Emergencial começa a ser paga hoje

Segunda 19/10/20 - 6h16

A Caixa começa a pagar, hoje, a sétima parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para beneficiários do Bolsa Família.

MÃES

Para as mães chefes de família, o valor é de R$ 600.

ESCALONADA

O pagamento será de maneira escalonada entre 19 e 30 de outubro, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

PRIMEIROS

Os primeiros a receber são os com NIS de final 1 e, os últimos, o de final 0.

QUATRO

A extensão de R$ 300 terá até 4 parcelas, pagas até dezembro.

OITAVA

A oitava parcela (de novembro) será paga aos beneficiários do Bolsa Família entre 17 e 30 de novembro e a nona parcela (dezembro) entre 10 e 23 de dezembro.