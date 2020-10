Depois de 70 anos, EUA vão aplicar injeção da morte em mulher condenada por crime "excessivamente hediondo". Ela roubou criança da barriga da mãe

Segunda 19/10/20 - 11h40

Condenada por matar grávida e roubar seu bebê, crime considerado excessivamente hediondo, será executada nos Estados Unidos, dia 8 de dezembro.

INJEÇÃO

Será primeira morte de mulher em quase 70 anos no sistema penal federal. Ela receberá a injeção da morte.

CACHORRO

Em dezembro de 2004, Lisa Montgomery dirigiu do Kansas até a casa de Bobbie Jo Stinnett, no Missouri, supostamente para comprar cachorro.

REMOVEU

Na casa, atacou e estrangulou a grávida de 8 meses, até que ela perdeu a consciência. Removeu o bebê do corpo de Stinnett e o sequestrou.

PRESA

Foi presa em sua casa no dia seguinte graças a identificação através da análise de conversas no computador. O bebê, de um dia de idade, foi entregue aos cuidados do pai.

MORTE

Em 2007, o júri a considerou culpada e recomendou por unanimidade a pena de morte.