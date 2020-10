5,6 milhões poderão sacar, hoje, nova parcela do Auxílio Emergencial

Terça 20/10/20 - 6h11

5,6 milhões de pessoas podem sacar, hoje, nova parcela do Auxílio Emergencial.

OUTUBRO

Sai o resgate em dinheiro da 1ª à 5ª parcela de R$ 600 a 4 milhões de nascidos em outubro, que fazem parte do ciclo 2 do calendário, e que já tiveram o pagamento feito em depósito digital.

BOLSA

O grupo do Bolsa Família recebe a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300.

FINAL 2

Hoje, serão beneficiadas 1,6 milhão de pessoas com NIS de final 2.

SEGUIRÁ

O pagamento seguirá até o dia 30, para os com NIS do final 0. Serão pagos R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas do programa.