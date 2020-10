Parte da Bélgica, país europeu que muito contribuiu para M. Claros, adota toque de recolher

Terça 20/10/20 - 6h31

Parte da Bélgica, país que há mais de um século enviou padres e freiras para M. Claros, está "perto de um tsunami" por causa da expansão do coronavírus, admitiu o ministro da Saúde.

PIOR

Frank Vandenbroucke advertiu: “a situação da saúde na Valônia e em Bruxelas é a pior e a mais perigosa de toda a Europa”.

TERCEIRO

O país europeu está na lista da Universidade Johns Hopkins dos 10 países mais afetados pelo coronavírus, com o terceiro maior número de mortes por 100 mil pessoas no mundo, ficando atrás de San Marino e Peru.

DEVER

Vandenbroucke pediu que os belgas se protejam, acrescentando que a epidemia "não é culpa de ninguém, mas melhorar a situação é dever de todos".

TOQUE

Defendeu toque de recolher desde a meia-noite, e não no início da noite, dizendo que, apesar da gravidade, o governo “não quer tornar a vida impossível”.