86% dos brasileiros estão acima do peso. Corresponde a quase 140 milhões de pessoas

Quinta 22/10/20 - 6h15

Pesquisa Nacional de Saúde divulgada ontem pelo IBGE aponta: 86,2% dos brasileiros — cerca de 137 milhões de pessoas — estão acima do peso.

SESSENTA

60,3% da população com mais de 18 anos apresenta excesso de peso e, 25,9%, obesidade.

ADOLESCENTES

26,1% dos adolescentes, entre 15 e 17 anos, estão acima do peso, sendo 19,4% com excesso de peso e 6,7% obesos.

SALTOU

No período 2003/2019, a proporção de obesos com 20 anos ou mais saltou de 12,2% para 26,8%.

SUBIU

A proporção de pessoas com excesso de peso subiu de 43,3% para 61,7%.