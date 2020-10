Sexta 23/10/20 - 6h36

Novamente ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.311 da Mega sorteadas ontem: 03 - 05 - 09 - 35 - 43 - 60.

TRINTA E OITO

O prêmio acumulou e o valor previsto para quem acertar as seis dezenas, sábado, é de R$ 38 milhões.