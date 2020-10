Desburocratização trabalhista, especialmente no campo, pode gerar economia de 4 bilhões ao ano

Sexta 23/10/20 - 7h16

O governo federal anunciou medidas de desburocratização para a área trabalhista, especialmente no campo, que podem gerar economia de 4 bilhões por ano.

DESCOMPLICA

O chamado Descomplica Trabalhista inclui mudanças no eSocial, programa de informações prestadas ao governo por quem gera empregos.

PORTARIAS

Inclui a revisão de norma de segurança do trabalho para o setor agrícola (NR31) e a revogação de 48 portarias da área consideradas obsoletas.

TRAVA

O governo disse que está revisitando toda a extensa burocracia que trava os empregos.