Manchetes : ”PCC movimentou R$ 1,2 bi com tráfego internacional de droga” - “Justiça determina volta às aulas na rede pública” (Brasília) - “Suspensa volta às aulas nas escolas particulares” (Minas)

Sábado 24/10/20 - 7h46

Manchetes dos jornais neste sábado, Dia da ONU:

Folha de São Paulo: “Para Fux, vacinação contra coronavírus será judicializada”

O Estado de São Paulo: ”PCC movimentou R$ 1,2 bi com tráfego internacional de droga”

O Globo: “Após a tensão, Anvisa libera importação da vacina chinesa”

“Agora São Paulo: “Veja como fazer a prova de vida do INSS na pandemia”

Correio Brasiliense (Brasília): “Justiça determina volta às aulas na rede pública”

Estados de Minas: “Suspensa volta às aulas nas escolas particulares”

Correio do Povo: “Estado suspende taxa para abertura de novas empresas”