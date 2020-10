Chile vota e decide por elaborar uma nova constituição, em 2022

Segunda 26/10/20 - 7h01

O Chile votou ontem e decidiu que terá uma nova Constituição, substituindo a votada ainda por Pinochet.

FAVORÁVEIS

Com 99,8% das urnas apuradas, os resultados apontavam 78,2% dos votos como favoráveis a uma nova Constituição.

QUEM

Com a decisão, os chilenos devem escolher quem comporá a comissão constituinte.

ELOGIOU

Em pronunciamento, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, elogiou o processo eleitoral. "Hoje, triunfaram a cidadania, a democracia e a paz sobre a violência".