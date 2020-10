Manchetes: ”Gastos com pessoal deixam capitais sem investimento” - ”Menos de 1% dos candidatos retêm 80% do fundo eleitoral” - “Startups ignoram crise e mostram força da inovação”

Segunda 26/10/20 - 9h05

Manchetes dos jornais nesta segunda-feira, Dia Oficial do Músico:



Folha de São Paulo: ”Menos de 1% dos candidatos retêm 80% do fundo eleitoral”

O Estado de São Paulo: “Startups ignoram crise e mostram força da inovação”

O Globo: ”Gastos com pessoal deixam capitais sem investimento”

Agora São Paulo: ”Veja profissões que podem aumentar a aposentadoria”

Correio Brasiliense (Brasília):”Escolas particulares preveem retorno de 32% no ensino médio”

Estados de Minas: ”Caixa nega ressarcimento a vítimas de golpe”