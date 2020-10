5,4 milhões poderão sacar parcelas do Auxílio Emergencial nesta terça-feira

Terça 27/10/20 - 6h17

5,4 milhDEZEMBROões de pessoas poderão sacar novas parcelas do Auxílio Emergencial , hoje.



O resgate em dinheiro será liberado para 3,8 milhões de nascidos em dezembro, finalizando o calendário do ciclo 2, que inclui pagamento da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data de entrada no programa.

SEGUNDA

1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com NIS final 7, vão receber a segunda parcela do Auxílio Emergencial extra, de R$ 300.

SEGUIRÁ

O pagamento a este grupo seguirá até o dia 30, para os que têm o NIS final 0.

RFESGATE

O resgate em dinheiro pode ser feito nas agências e nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A transferência para outras contas também estará liberada.