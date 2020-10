"Sendo realista, a vacinação não vai acontecer em dezembro ou janeiro", resume a única brasileira em grupo da OMS

Terça 27/10/20 - 6h34

Cristiana Toscano, professora da Universidade Federal de Goiás e única especialista brasileira e latino-americana no Grupo Conselheiro Estratégico em Imunização de covid-19 da OMS, nao acredita na vacina contra o coronavírus em desembrou ou janeiro.

LONGA

À BBC, em longa entrevista publicada hoje, ela resumiu: .

- Se tudo der certo, as primeiras avaliações preliminares das vacinas vão começar em dezembro. A Anvisa vai levar pelo menos um mês para analisar os pedidos de registro. Depois disso, você tem todo o controle de qualidade, que é feito obrigatoriamente em cada lote. Na sequência, há o processo de distribuição para as dezenas de milhares de postos de saúde do Brasil. Isso tudo não acontece do dia para a noite. Sendo realista, a vacinação não vai acontecer em dezembro ou janeiro.