Manchetes, no Dia da Oração: ”Gasto do Brasil com servidor é o 6º maior do mundo” - “Vendas de imóveis em SP crescem e preços também sobem” - ”STF inclui período afastado na aposentadoria especial”

Terça 27/10/20 - 9h47

Manchetes dos jornais nesta terça-feira, Dia Mundial de Oração pela Paz:



Folha de São Paulo: ”Contra o STF, Bolsonaro diz que juiz não decide sobre vacina”

O Estado de São Paulo: “Vendas de imóveis em SP crescem e preços também sobem”

O Globo: ”Gasto do Brasil com servidor é o 6º maior do mundo”

Agora São Paulo: ”STF inclui período afastado na aposentadoria especial”

Correio Brasiliense (Brasília):”Decisão final sobre vacina anticovid deve ser do STF”

Estados de Minas: ”Consumidor tenta driblar Alta da Cesta Básica”