Números oficiais da pandemia, neste sábado: 50.177 novos casos e 706 mortes

Domingo 20/12/20 - 6h56

Dados do Ministério da Saúde:

- Neste sábado, foram 50.177 novos casos da Covid-19 no Brasil.

- Ocorreram 706 novas mortes.

- O Brasil acumula 7.213.155 casos confirmados.

- Ao todo, são 186.356 mortes.

- Foram recuperados 6,2 milhões de pessoas, com 804 mil casos em acompanhamento.

- O boletim deste sábado tem seis mil casos a mais do que o sábado passado, quando foram confirmados 43.900 novos casos positivos.