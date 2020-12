968 novas mortes por coronavírus, com 55.202 novos contaminados. Vacina no fim de janeiro, ou no fim de fevereiro - diz ministro

Quarta 23/12/20 - 5h52

- Foram registradas 968 mortes por coronavírus no Brasil.

- Mais 55.202 foram contaminadas.

- O total de mortos no Brasil chegou a 188.259.

- O número de infectados subiu para 7.318.821.

CENÁRIOS

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que, na melhor das hipóteses, o começo da vacinação no Brasil será no fim de janeiro. No pior cenário, no fim de fevereiro.