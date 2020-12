Pandemia em Minas: "O que parece é que há uma tendência de estabilização nos próximos dias", afirma secretário da Saúde

Quarta 23/12/20 - 6h16

Declarações do secretário da Saúde, Carlos Amaral, sobre a pandemia em Minas:

- O que parece é que há uma tendência de estabilização nos próximos dias.

- Só, que a transmissão agora é diferente do que acontecia no início do ano.

- Naquela época, nós tínhamos uma pessoa que passava para duas, que passava para quatro. A pandemia estava chegando.

- Agora, nós temos uma transmissão difusa, o vírus já está espalhado por todo o mundo.

- A ideia que nós temos é que isso comece a reduzir a partir do final de janeiro, com expectativa para estabilização em meados de janeiro.

- O que preocupa é que em Minas Gerais nós ainda temos uma tendência de crescimento, mas é devagar, não é uma coisa explosiva igual nós vimos no início do ano.

- Nós temos que ser muito enfáticos de que a única forma de evitar a tendência de crescimento, é o cuidado com as pessoas.

- Nós precisamos que o mineiro entenda que não é hora de aglomeração, que é necessário que as pessoas se cuidem, que mantenham o distanciamento, continuem usando máscara, muito cuidado com higiene das mãos, porque este é um momento de alta circulação do vírus.

- Natal e ano novo: não é momento para grandes aglomerações.