Manchetes, no Dia do Salva-Vidas: ”Ministro Pazuello garante vacinas a todos os estados ao mesmo tempo” - “Mais de 40 países já começaram imunização” - ”Alimentos sobem mais no interior (de Minas) que em BH”

Segunda 28/12/20 - 8h25

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira, Dia da Marinha Mercante e Dia do Salva-Vidas:

Folha de São Paulo: “Expectativa com inflação é a pior da gestão de Bolsonaro”

O Estado de São Paulo: “Após recorde em 2020, ofertas em ações devem continuar em alta”

O Globo: “Mais de 40 países já começaram imunização”

Agora (SP):”Saiba tudo o que muda nas regras das aposentadorias”

Correio Brasiliense (Brasília):”Educação no Brasil é um retrato da desigualdade”

Estado de Minas: ”Alimentos sobem mais no interior que em BH”

Correio do Povo: ”Ministro Pazuello garante vacinas a todos os estados ao mesmo tempo”