STJ permite que prefeito afastado do Rio saia da prisão domiciliar e venha, sob escolta, ao enterro da mãe em Minas

Terça 29/12/20 - 5h27

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, permitiu que o prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, em prisão domiciliar, vá ao velório e sepultamento de sua mãe, de 85 anos.

MINAS

Crivella poderá sair de casa na próxima quarta-feira às 6h e viajar a Simão Pereira, cidade no interior de Minas, a 150 quilômetros do Rio, para o enterro da mãe, Eris Bezerra Crivella.

ESCOLTA

O prefeito afastado do Rio deverá retornar para casa até as 18h do mesmo dia. O prefeito será acompanhado por escolta.

EXCEPCIONAL

O ministro do STJ decidiu que a autorização, excepcional, se impõe em cumprimento a artigo que dá a preso provisório permissão para comparecer a velório de mãe.