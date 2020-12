Manchetes: ”Quando a vacina contra covid chegará ao Brasil? - “Governo federal paga hoje última parcela do auxílio” - "Auxílio emergencial paga a última parcela”

Terça 29/12/20 - 8h38

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Em 2 anos governo esvaziou órgãos de defesa ambiental”

O Estado de São Paulo: “Covid deve fazer expectativa de vida cair até 2 anos no País”

O Globo: “Rio autoriza concessão de áreas atendidas pela Cedae”

Agora (SP):”Confira como recuperar os atrasados antigos do INSS”

Correio Brasiliense (Brasília):”Quando a vacina contra covid chegará ao Brasil?

Estado de Minas: ”Perigo nos caminhos que levam às praias”

Correio do Povo: ”Números de acidentes nas rodovias estaduais cai 24% no feriadão de Natal”

O Tempo: “Governo federal paga hoje última parcela do auxílio”

Extra: “Auxílio emergencial paga a última parcela”