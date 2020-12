DPVAT: não haverá cobrança da taxa em 2021, pois existem recursos no caixa, decide Conselho

Quarta 30/12/20 - 6h40

O Conselho Nacional de Seguros Privados, ligado ao Ministério da Economia, aprovou prêmio zero para o DPVAT em 2021.

NÃO HAVERÁ

Significa que não haverá cobrança da taxa do seguro, em 2021, do DPVAT, que é seguro obrigatório usado para indenizar vítimas de acidente no trânsito.

TEM

Segundo a Susep, não haverá cobrança em 2021 porque o DPVAT tem recursos suficientes para a operação no próximo ano, recursos dos anos anteriores, não utilizados.