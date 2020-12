Saque emergencial do FGTS pode ser pedido só até hoje, último dia do ano

Quinta 31/12/20 - 5h51

Quem não realizou o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem até esta quinta-feira para solicitar o recebimento de até R$ 1.045.

PEDIDO

O pedido deve ser feito pelo aplicativo do FGTS. Após a solicitação, a Caixa transfere o valor para a conta digital, movimentada por meio do Caixa Tem.

CREDITADOS

A Caixa disse que R$ 7,9 bilhões foram creditados nas contas poupança social, mas não foram movimentados.

RETORNOU

A quantia retornou em 30 de novembro para as contas vinculadas, com a correção dos valores.

QUEM

Tem direito ao benefício quem tem ou já teve carteira assinada e que não utilizou o total do fundo em momentos anteriores.

TERMINOU

O saque emergencial começou a ser pago em junho e terminou em novembro. O calendário foi estabelecido com base no mês de nascimento, com crédito na poupança social.

ÚLTIMO

De acordo com o último balanço divulgado pela Caixa, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.