Manchetes, no Dia da Esperança: “Reino Unido libera vacina de Oxford e facilita aval no Brasil” - "Piso das aposentadorias e mínimo vão para R$ 1.100” - “Prefeitos assumem sob pressão de crise fiscal, pandemia e demanda por serviços”

Quinta 31/12/20 - 8h29

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira, Dia da Esperança e Dia de São Silvestre:

Folha de São Paulo: “Argentina aprova legalização do aborto”

O Estado de São Paulo: “Reino Unido libera vacina de Oxford e facilita aval no Brasil”

Agora (SP):”Piso das aposentadorias e mínimo vão para R$ 1.100”

Correio Brasiliense (Brasília):”Anvisa afrouxa regras e vacinas ficam mais perto”

Jornal do Commercio:” Por dias melhores”

Zero Hora: “Prefeitos assumem sob pressão de crise fiscal, pandemia e demanda por serviços”