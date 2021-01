Sexta 01/01/21 - 7h26

Números do Ministério da Saúde:

- O Brasil registrou no último dia do ano 1.074 mortes.

- No total, são 194.949 mortes na pandemia.

- Os novos casos confirmados no país são 56.773.

- O total subiu para 7.675.973 pessoas.

- São 6.747.065 recuperados.

- 733.959 casos estão em em acompanhamento.