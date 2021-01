Número de mortes no Brasil por Covid-19 se aproxima dos 200 mil. Foram mais 462, e 24.605 novos casos de contaminados

Sábado 02/01/21 - 6h18

Números do Ministério da Saúde:

- 462 mortes por Covid-19 foram registradas entre quinta e sexta-feira.

- O número total de mortes subiu para 195.411.

- Foram 24.605 novos casos.

- O número total de infectados agora é de 7.700.578 pessoas.

- Os números refletem os casos registrados em 24 horas, contados a partir das 16h do dia anterior, independentemente da data das ocorrências.

- Aos sábados, domingos e feriados, os números são menores em função do não funcionamento de secretarias de Saúde e laboratórios.