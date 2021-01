S. Paulo volta hoje à fase amarela da pandemia, mas 45 municípios seguirão no estágio mais severo. Veja quais

Segunda 04/01/21 - 7h09

Depois de ter ingressado na fase vermelha na última sexta-feira (dia 1º), o estado de São Paulo retornará hoje para a etapa amarela da pandemia.

PRUDENTE

A região de Presidente Prudente, contudo, ficará na fase vermelha, com 45 municípios, até a próxima reclassificação.

SEGUNDA

A fase amarela é a segunda etapa mais severa do plano, de cinco fases. Na fase amarela, salões de beleza, bares, restaurantes, academias, parques e atividades culturais (com público sentado) podem continuar abertos, mas com restrições.