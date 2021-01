Manchetes: “Fiocruz quer vacinação neste mês após liberação da Anvisa” - “Paes diz que vacinação pode começar em janeiro” - “Anvisa libera compra excepcional de dois milhões de doses de vacina”

Segunda 04/01/21 - 8h38

Manchetes dos jornais:

Folha de São Paulo: “Divida e pandemia acirram crise fiscal e disputa sobre gasto”

O Estado de São Paulo: “Fiocruz quer vacinação neste mês após liberação da Anvisa”

O Globo: “Rio reabre 343 leitos e prevê vacinação inicial de 872 mil”

Agora (SP):”Veja as datas de pagamento das aposentadorias em 2021”

Correio Brasiliense (Brasília):”Prepare o bolso. Ano começa com reajustes em série”

Jornal do Commercio: “Vacina acelera no mundo”

Correio do Povo: “Anvisa libera compra excepcional de dois milhões de doses de vacina”

Zero Hora:” Setor de serviços deve puxar criação de vagas formais no Estado em 2021”

O Dia: “Paes diz que vacinação pode começar em janeiro”