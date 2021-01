Terça 05/01/21 - 6h37

Operadora do programa, a Caixa divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29.FINALCom 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).ÚLTIMOSOs depósitos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.