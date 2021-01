Manchetes: ”Concursos terão forte retomada em 2021” - “Material escolar fica até 18% mais caro em 2021” - “Vendas do agronegócio devem bater novo recorde”

Terça 05/01/21 - 8h24

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Vacina em clínicas gera temor sobre efeito do SUS”

O Estado de São Paulo: “Investimento do setor privado em saneamento ganha impulso”

O Globo: “Vendas do agronegócio devem bater novo recorde”

Agora (SP):”Saiba quem vai conseguir se aposentar já neste ano”

Correio Brasiliense (Brasília):”Concursos terão forte retomada em 2021”

Jornal do Commercio: “Praias lotada voltam a ligar sinal de alerta”

Correio do Povo: “Capital flexibiliza horários e retira limites do comércio”

Zero Hora: ”Primeiro decreto de Melo confirma nova postura em relação à pandemia de covid”

Estado de Minas: “BH tem ocupação recorde nas UTIs”

O Tempo: “Minas vai arrecadar R$ 1 bi a mais em 2021”

Extra: “Detran mudas as regras para os documentos de carros e motos”

A Tribuna: “Estados negocia a compra de vacina direto com laboratórios”

Folha de Pernambuco: “Procon: material escolar tem diferença de preços de até 380%”

Correio: “Material escolar fica até 18% mais caro em 2021”