Fiocruz garante que vacina vinda da Índia estará pronta para ser distribuída 1 dia após sua chegada, pelo Rio

Sábado 09/01/21 - 6h17

A Fundação Oswaldo Cruz prevê que a vacina AstraZeneca/Oxford, importada da Índia, poderá ser distribuída no dia seguinte do seu desembarque no Brasil.

CHEGADA

Em nota, informou que a chegada será pelo aeroporto internacional do Rio, em data a ser confirmada em breve:

- As vacinas prontas chegarão pelo aeroporto RIOGaleão, no Rio de Janeiro, e seguirão, no mesmo dia, para a Fiocruz para rotulagem. No dia seguinte, a partir de Bio-Manguinhos, na Fiocruz, as vacinas poderão seguir diretamente para a distribuição, que está sob responsabilidade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A data certa para a chegada dessas vacinas será confirmada em breve"

DEZ

Já a Anvisa espera concluir a análise do pedido de uso emergencial da vacina em 10 dias. Caso a agência solicite informações adicionais aos desenvolvedores da vacina, o prazo para de ser contado até que os dados sejam informados.