Vacina da Índia deve chegar até o dia 20 de janeiro, para ser distribuída um dia depois. O que mais se sabe sobre o início da vacinação

Sábado 09/01/21 - 6h35

O plano de vacinação do governo federal, o último, traz as seguintes metas:

- Prevê vacinar quase 69 milhões de pessoas para que a imunização dos grupos prioritários seja concluída no Brasil.

- O plano avalia que os profissionais de saúde, que estão na primeira fase, são quase seis milhões de pessoas. - O governo estima que há 4,4 milhões de Idosos de 80 anos ou mais a serem imunizados.

- São Paulo tem a maior população nos grupos prioritários.

- São 16,2 milhões de pessoas em todos os grupos, que incluem ainda população indígena, pessoas com deficiência e comorbidades, caminhoneiros, entre outros.

- No nordeste, o governo projeta vacinar cerca de 17 milhões de pessoas nas quatro primeiras fases.

- Não foi divulgado como o governo distribuirá dois milhões de doses da vacina da Oxford, importadas da Índia, que devem chegar até o dia 20.